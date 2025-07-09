В Минобороны Франции рассказали, почему Макрон позвонил Путину впервые за три года

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон 1 июля позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Об этом рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Valeurs actuelles.

«У ядерных государств есть особые обязательства друг перед другом. Последний раз президент Макрон звонил президенту Путину в сентябре 2022 года по Запорожской АЭС в Украине, то есть опять же по вопросам атомной энергетики. Когда президент поручил мне позвонить Сергею Шойгу, бывшему министру обороны России, речь также шла, по сути, о ядерных вопросах и борьбе с терроризмом. Это принцип „красного телефона“, который мы видим в фильмах времен холодной войны: ядерные державы должны разговаривать друг с другом».

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По мнению министра, такие контакты имеют глубокий смысл и не являются бесполезными:

«Вступая в диалог с этими великими державами, мы, Франция, государство, обладающее ядерным оружием, имеем возможность напомнить им об их ответственности. Поверьте, эти усилия не напрасны».

Лекорню также подчеркнул, что Франция, как участница Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, должна играть активную дипломатическую роль, в частности через контакты с другими крупными государствами — Китаем, Россией, Индией, Бразилией.

«Мы должны работать с членами Совета Безопасности ООН, крупнейшими ядерными державами, независимо от каких-либо разногласий с этими странами. Все они являются гарантами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

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Напомним, ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин впервые с 2022 года поговорили по телефону. Затем президент Франции позвонил президенту УкраиныВладимиру Зеленскому для обсуждения актуальных вопросов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор с Макроном длился более двух часов и был «содержательным».