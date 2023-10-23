В Минобороны Израиля рассказали, сколько продлится наземная операция в Секторе Газа

В Израиле надеются, что операция в регионе станет последней для боевиков ХАМАС.
Операция израильских военных на территории Сектора Газа продлится три месяца и будет последней, если удастся уничтожить террористов ХАМАС.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант, передает The Times of Israel.
"Это должен быть последний (наземный, — ред.) маневр в Секторе Газа по той простой причине, что после него ХАМАС не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет", — заявил он.
Галлант отметил, что перед непосредственной встречей с израильскими военными боевики ХАМАС ощутят на себе бомбы ВВС.
"У меня создалось впечатление, что вы знаете, как это сделать смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано до сих пор", — добавил Галлант.
Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во время официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США.
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