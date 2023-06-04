В Минобороны Китая пообещали расширить военную связь с Киевом — Bloomberg

В КНР готовы к расширению контактов между украинским и китайским военным руководством.

В субботу, 3 июня, в Сингапуре встретились министры обороны Украины и Китая Алексей Резников и Ли Шанфу. Глава китайского ведомства предложил использовать "все возможные средства", чтобы попытаться прекратить войну России в Украине, а также пообещал расширить военную связь с Киевом.

Об этом информирует Bloomberg.

В то же время, Китай продолжает настаивать на роли миротворца, несмотря на тесные политические и экономические связи с Москвой, говорится в сообщении. Во время встречи министров украинская сторона стремилась углубить понимание ситуации Пекином.

"Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством. Надеюсь, мы увидим какую-нибудь динамику после встречи", – заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов по итогам переговоров.

Ранее мы сообщали, что Резников встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Глава Минобороны Украины поблагодарил ФРГ за участие в танковой коалиции.