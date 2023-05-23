В Минобороны назвали страну, которая первой может передать Украине истребители F-16

Пока никто не готов отправить Украине первый самолет F-16, но это может легко измениться — со временем.

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, пишет Politico.

По словам спикера министерства обороны Нидерландов, в стране в настоящее время используются 24 истребителя F-16, которые "пригодны для оперативного развертывания" и "будут оставаться в использовании до середины 2024 года".

"После этого они станут доступны для другого назначения, например для продажи", — сказал спикер минобороны Нидерландов.

Известно также, что Нидерланды имеют дополнительные 18 истребителей F-16, "которые больше не используются" и "могут получить другое назначение". Двенадцать из них сначала планировали передать частной компании, но передача была отложена.

Такое медленное принятие решений связано как с политическими, так и техническими соображениями. Немногие страны имеют лишние F-16, а современная техника требует серьезной подготовки и логистики.

Напомним, Нидерланды планируют уже в скором времени приступить к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хоэкстра. Он пока что не назвал дату и точные сроки начала учений. Министр заявил, что не будет "указывать день, неделю или месяц" старта тренировок украинских воинов, чтобы не нарушать сотрудничество преждевременными заявлениями.

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