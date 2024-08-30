В Минобороны Польши ответили на предложение сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

В польском оборонном ведомстве напомнили, что страны ЕС и НАТО не являются сторонами войны.

Польша выступает за значительное повышение обороноспособности Украины, но не будет сбивать российские ракеты или беспилотники над Украиной.

Такое заявление замминистра обороны Польши Павела Залевского после встречи глав Минобороны стран Евросоюза в Брюсселе цитирует Polskie Radio.

Отказ от сбивания российских воздушных целей в украинском воздушном пространстве он мотивировал тем, что страны Евросоюза и НАТО не являются сторонами войны.

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“Мы не рассматриваем ни в каком формате, особенно двустороннем, то, что на самом деле является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с территории Польши. Мы считаем, что радикальное усиление противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не требует такой поддержки со стороны польской авиации", – пояснил польский чиновник.

В то же время, Польша поддерживает обращение Украины, чтобы Запад снял ограничения на использование поставленного дальнобойного оружия для атак на военные цели в России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы Польша начала сбивать российские ракеты над западом Украины, ей нужна поддержка со стороны других стран НАТО.

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