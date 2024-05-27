В Минобороны рассказали, сколько украинцев за границей обновили свои данные через "Резерв+"

В общей сложности свои данные обновили по состоянию на сегодняшний день более 1,1 млн военнообязанных.

С 18 мая данные через приложение "Резерв+ " обновили уже более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах мира.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Среди стран-лидеров – Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

"Наши граждане за границей также пользуются приложением для уточнения данных. Это маленький, но важный поступок для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех — независимо от того, где они находятся", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Всего через приложение "Резерв+" свои данные обновили по состоянию на сегодняшний день более 1,1 млн военнообязанных.

"В то же время через ЦНАП — почти 55 тысяч, а через ТЦК — около 38 тысяч граждан", — добавили в Минобороны.

Напомним, в Минобороны объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+".

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