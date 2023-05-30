В Минобороны РФ ноют из-за массированной атаки дронов на Москву и Подмосковье

В РФ атаку на Москву называют "терроризмом".
В Министерстве обороны РФ, конечно, обвинили Украину в массированной атаке по Москве и Подмосковью. Там заявили о якобы восьми беспилотниках, которые были все сбиты. Впрочем, пропагандисты пишут о 25 БпЛА, а очевидцы – о 32.
Об этом говорится в строительстве Минобороны РФ за 30 мая.
"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье", — говорится в сообщении.
Москву атаковали неизвестные БпЛА
Напомним, утром 30 мая в Москве и Подмосковье были слышны звуки взрывов. Власти заявили об атаке дронов и повреждении домов. Мэр Москвы Сергей Собянин уверял, что никто серьезно не пострадал. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о работе ПВО.
Впрочем, по данным Telegram-канала Mash, беспилотники попали в многоэтажку на Ленинском проспекте Москвы, ранены. Также обломки дрона влетели в окно одной из квартир, поэтому эвакуировали около 300 человек.
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