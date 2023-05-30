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В Минобороны РФ ноют из-за массированной атаки дронов на Москву и Подмосковье

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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1453
Время на прочтение
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В Минобороны РФ ноют из-за массированной атаки дронов на Москву и Подмосковье

Последствия атаки на Москву беспилотниками/Фото из российских Телеграмм-каналов

В РФ атаку на Москву называют "терроризмом".

В Министерстве обороны РФ, конечно, обвинили Украину в массированной атаке по Москве и Подмосковью. Там заявили о якобы восьми беспилотниках, которые были все сбиты. Впрочем, пропагандисты пишут о 25 БпЛА, а очевидцы – о 32.

Об этом говорится в строительстве Минобороны РФ за 30 мая.

"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье", — говорится в сообщении.

Москву атаковали неизвестные БпЛА

Напомним, утром 30 мая в Москве и Подмосковье были слышны звуки взрывов. Власти заявили об атаке дронов и повреждении домов. Мэр Москвы Сергей Собянин уверял, что никто серьезно не пострадал. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о работе ПВО.

Впрочем, по данным Telegram-канала Mash, беспилотники попали в многоэтажку на Ленинском проспекте Москвы, ранены. Также обломки дрона влетели в окно одной из квартир, поэтому эвакуировали около 300 человек.

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Дата публикации
Просмотры
1453
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