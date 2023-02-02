В Минобороны РФ похвастались ракетным ударом по Краматорску, из-за которого погибли мирные люди

В России цинично заявляют, что ракетным ударом по Краматорску "сбили" пусковые установки HIMARS и MLRS.

В Министерстве обороны РФ цинично солгали о ракетном ударе по Краматорску Донецкой области. Там заявили, что оккупационные войска якобы "уничтожили" американское вооружение. На самом деле, они попали в жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, а еще 20 - получили ранения.

Об этом говорится в возведении оборонного ведомства страны-агрессора.

"В районе города Краматорска Донецкой народной республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США", — сказано в официальном возведении.

Также в Минобороны РФ заявляют, что их ПВО якобы "сбило" четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиковое, Кременная Луганской области, Берестово Харьковской области и Песчаное Херсонской области.

Ракетная атака по дому в Краматорске 1 февраля: последние новости

Напомним, вечером 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по жилому четырехэтажному дому в Краматорске. После этого вспыхнул пожар. В результате удара был полностью разрушен один подъезд. Погибли по меньшей мере три человека.

По предварительной информации от полиции Донецкой области, Россия ударила по городу ракетой "Искандер-К". Воздушная тревога была объявлена после взрыва.

По состоянию на 15:25 2 февраля, по данным ГСЧС, на месте ракетного удара продолжаются работы по разбору завалов в четырехэтажном жилом доме. Вывезено около 600 тонн строительных обломков.

Ракетный удар по Краматорску, Великобритания бастует, Лубинец и Саакашвили – новости 2 февраля

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