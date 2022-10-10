В Минобороны РФ показали, как ракетами атаковали Украину: "Все цели поражены"

В Минобороны РФ цинично заявили, что "цель ударов достигнута, все цели поражены".

В Министерстве обороны страны-террориста РФ официально признали, что запускали по Украине высокоточные ракеты, в результате которых пострадало мирное населения.

Об этом говорится в строительстве кровавого оборонного ведомства РФ, пишут российские средства массовой пропаганды.

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"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины – цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены ", – цинично заявили в Минобороны РФ.

Кроме этого, российское пропагандистское издание "Риа Новости" показало кадры, как запускали по украинским городам ракеты из акватории Черного моря.

Российский ракетный террор против украинцев

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор в отношении мирного населения. Известно, что кафиры выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

В частности, российская армия выпустила ракеты по Киевщине. Вражеские ракеты, в частности, атаковали четыре района Киева : Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский. Погибли не менее пяти человек, более 30 пострадали.

Кроме того, в разных городах Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. В частности, в Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях.

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