В Минобороны РФ уволили заместителя Шойгу: кто теперь будет отвечать за обеспечение армии оккупантов

Кузьменков будет отвечать за материально-техническое обеспечение оккупационной армии.

Российское Министерство обороны уволило заместителя главы ведомства Сергея Шойгу. На должность заместителя министра обороны Российской Федерации назначен заместитель председателя Росгвардии Алексей Кузьменков.

Об этом говорится в сообщении Минобороны страны-агрессора.

Генерал-полковник, заместитель главы Росгвардии Алексей Кузьменков будет отвечать за материально-техническое обеспечение армии РФ.

Михаил Мизинцев, назначенный на должность заместителя Шойгу в сентябре 2022 года, уволен со своего поста. Причины не сообщают.

Отметим, что новый заместитель с 1992 года, когда окончил Вольское высшее военное училище тыла, до 2019 года служил на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Накануне стало известно, что Министерство обороны РФ начало вербовать заключенных в российских тюрьмах на войну в Украину и даже отправило в Белгород первую партию "мобилизованных".

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