В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты на войне в основном получают минно-взрывные ранения

Так, в российском Минобороны заявляют, что на минно-взрывные ранения военных приходится 70%.
В Министерстве обороны РФ заявляют, что воюющие в Украине российские военные попадают в больницы в основном из-за минно-взрывных ранений, а не из-за отличной работы ВСУ.
Такое придумал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, пишут кремлевские пропагандистские СМИ.
Так, российское чиновник заявляет, что остальные случаи госпитализации военных связаны с заболеваниями, травмами и огнестрельными ранениями.
"По-прежнему по-прежнему 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% на заболевание, 10% на шаровые огнестрельные ранения, 10% на травмы. Пропорции очень понятны", — сказал он.
Он утверждает, что есть медицинские отряды специального назначения, работающие непосредственно в зоне боевых действий. Там захватчикам предоставляется уже специализированная помощь, потому что "иногда нет абсолютно времени, чтобы эвакуировать пациента даже в пограничный госпиталь".
Потери России за 9 месяцев войны
Продолжается 295-й день полномасштабного вторжения России в Украину. По состоянию на 14 декабря общие боевые потери среди личного состава русской армии составляют около 96 000 человек.
Стоит отметить, что ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть, считается, что эти потери вдвое превышают число погибших американских военнослужащих во Вьетнаме.
В то же время, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия в Украине за 9 месяцев полномасштабной войны потеряла рекордное количество генералов. "За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", – подчеркнул Жданов.
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