В Минобороны России объявили о начале отвода войск после учений

В Минобороны России объявили о начале отвода войск после учений

15 февраля военные начнут движение в свои гарнизоны.

В Минобороны России объявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск.

Также читайте Арахамия объяснил, почему Россия завтра не нападет на Украину

Как сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости", официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращать войска в места постоянной дислокации.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом", — заявил представитель российского оборонного ведомства.

Кроме того, Минобороны страны-агрессорки опубликовало видео отвода танков после военных учений.

Напомним, 10 февраля в Беларуси начались общие российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. С февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь самое большое количество сил со времен "холодной войны".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.