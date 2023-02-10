В Минобороны Румынии отрицают информацию о российской ракете над своей территорией

В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию.

Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны, которую сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Об этом сообщает румынская редакция Радио Свобода.

"Информация о российской ракете, которая пролетела над воздушным пространством Румынии, не подтверждается", — говорится в ответе министерства на запрос издания.

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В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Тelegram-канале сообщил, что во время массированной российской атаки 10 февраля две ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

По данным Залужного, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

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