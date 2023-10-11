В Минобороны Румынии сделали неожиданное заявление об атаке российских дронов

Упавшие на территории Румынии российские беспилотники-камикадзе были сбиты украинской ПВО и не были нацелены на соседнюю страну.

Об этом сообщил в среду, 11 октября, министр обороны Ангел Тилвар в ходе доклада в парламенте о результатах проведенного расследования, передает румынское издание Digi24.

По его словам, полученная информация дает основания заключить, что беспилотники были поражены противовоздушной обороной Украины во время атак на порт Измаил и вошли в неконтролируемое падение вблизи цели, что повлекло за собой случайное попадание на территорию Румынии.

"Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили намерений, территория Румынии не была целью, удар был случайным", — добавил он.

Румынский министр также пояснил, что беспилотники не могли быть замечены системами наблюдения и раннего предупреждения "по объективным причинам", связанным с низкой высотой, на которой летели аппараты, их неконтролируемым движением и через экранирование, созданное рельефом местности и инфраструктурой украинского порта .

Ангел Тилвар также напомнил, что удар дронов был невзрывным, поскольку обломки не имели активного боевого оборудования. По его словам, материального ущерба и пострадавших в этих случаях нет.

Ранее в НАТО заявили, что считают падение обломков российских дронов на территории Румынии случайными инцидентами, а не направленными нападениями. Альянс не видит угроз атак со стороны России.

Напомним, недавно в Румынии в третий раз через неделю упали обломки беспилотника РФ. После инцидентов в Бухаресте несколько раз вызывали российского дипломата. В румынском МИДе объявили протест против нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.

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