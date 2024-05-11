В Минобороны США тестируют боевых робособак-снайперов с искусственным интеллектом

Робот тестируется ими "как одна из многих частей технологии в оценке наземной робототехники"

В США командование специальных операций морских сил проводит испытания "собак- роботов " с искусственным интеллектом, вооруженных винтовками.

Об этом пишет The War Zone.

Роботов тестировали в течение четырех лет. В частности, наземный аппарат Vision 60 (Q-UGV) — "всепогодный наземный дрон" фирмы Ghost Robotics, размером и силуэтом действительно напоминающий собаку. В то же время, сейчас военные США перешли к оценке возможностей добавления наступательных возможностей этой машине.

"В настоящее время подразделение спецназа ВМФ США имеет две собаки-работы, оснащенные дистанционной системой вооружения Onyx Industries SENTRY — одна с винтовкой калибра 7,62x39 мм, а другая — с винтовкой Creedmoor калибра 6,5 мм, рассказал Эрик Шелл, менеджер по развитию бизнеса Onyx Industries" — говорится в сообщении.

В Минобороны США сообщили, что робот Q-UGV тестируется ими "как одна из многих частей технологии в оценке наземной робототехники".

"В настоящее время робот с винтовкой не стоит на вооружении их подразделений, а оружие является лишь одним из вариантов полезной нагрузки для этой платформы", — говорится в сообщении.

Добавим, украинские военные наземным роботом-камикадзе Ratel S взорвали мост в селе Ивановское Донецкой области, который оккупанты использовали для логистики.

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