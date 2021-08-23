В Минобороны США заявили, что "крах" Афганистана состоялся гораздо быстрее, чем ожидалось

В Минобороны США заявили, что "крах" Афганистана состоялся гораздо быстрее, чем ожидалось

Никто не ожидал, что "правительство падет через 11 дней". У экспертов США были совсем иные прогнозы.

По оценкам США, захват Афганистана "Талибаном" мог произойти от нескольких месяцев до двух лет после вывода американских войск из центральноазиатской страны.

Об этом со ссылкой на комментарий министра обороны США Ллойда Остина сообщает Politico.

По словам главы американского оборонного ведомства, никто не предполагал, что "правительство падет через 11 дней".

Также читайте Байден обсуждает возможность оставить войска США в Афганистане после 31 августа

"Когда "Талибан" начал добиваться успехов, а потом мы увидели, что в ряде случаев было меньше боевых действий и больше капитуляции, и все больше сил просто будто "испарялось", было очень трудно прогнозировать с точностью", — сказал Остин.

Министр обороны отметил, что у Байдена не было "хороших вариантов" из-за договоренности его предшественника Дональда Трампа с талибами, которая предусматривала вывод американских войск из Афганистана до 1 мая.

Поэтому президенту "пришлось очень быстро изучить детальную оценку и рассмотреть все варианты с точки зрения того, что он мог бы сделать. И ни один из этих вариантов не был хорошим. Он прошел очень строгий, очень подробный процесс".

"Он прислушался ко мнению всех заинтересованных сторон межведомственного процесса. Итак, в конце концов, президент принял свое решение. Но опять же, он столкнулся с ситуацией, когда не было хороших вариантов, все они были очень тяжелыми", — подытожил глава Минобороны США.

Президент США Джо Байден продолжает защищать решение о выводе американских войск из Афганистана и уверяет, что "наступление хаоса" в этой ситуации было неизбежным.

В воскресенье, 22 августа, Байден заявил, что рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск на территории Афганистана.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: рейс с Кабула - в Киев прибыли украинцы, жившие в Афганистане

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку