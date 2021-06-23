В Минобороны Великобритании опровергли информацию об обстреле их эсминца в Черном море

Британский корабль мирно шел через территориальные воды Украины, добавили в ведомстве.
Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент у берегов оккупированного Крыма, о чем сообщили в Минобороны России Там заявили, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
Об этом ведомство написало в Twitter.
"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не проводилось. Корабль Королевского флота осуществляет проход территориальными водами Украины в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении.
No warning shots have been fired at HMS Defender.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021
The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.
В британском оборонном ведомстве добавили, что россияне проводили стрелковые учения в Черном море и дали предупреждение о своей деятельности мореплавскому сообществу.
Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель открыл предупредительный огонь по эсминцу Великобритании.