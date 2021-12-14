В Минобороны заявляют, что Россия не прекращает стягивать свои войска к границам Украины

У рубежей свыше 100 тыс. военных РФ.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не перестала стягивать войска к границам Украины.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с журналистом издания Politico.
По его словам, у России сейчас более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси. Министр подчеркнул, что страна-агрессорка "атакует одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации".
"Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России вернутся домой в гробах. Это может быть катастрофа", — подчеркнул Резников.
Он сообщил, что украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.
Как сообщалось, президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря, обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" (В9) наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.. Отмечается, что в ходе переговоров со своими союзниками по НАТО на восточном фланге США подчеркнули свою приверженность трансатлантической безопасности и статье 5 по коллективной обороне.
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