В Минске ІТ-шник открыл огонь по силовикам, которые ворвались в квартиру: один погиб

Стрелка убили ответным огнем.

В Минске мужчина расстрелял белорусских силовиков, которые пришли к нему домой, один из КГБистов погиб. Силовики разыскивали людей "причастных к террористической деятельности". Скорее всего, речь идет о противниках режима Лукашенко.

Инцидент подтвердили в белорусском КГБ.

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"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении.

В КГБ заявили, что "ответным огнем преступник был уничтожен".

Видео случившегося появилось в Сети, но его подлинность не подтверждена. На записи смонтированные кадры перестрелки со стороны мужчины, где видео снимала его девушка на телефон и с камер видеонаблюдения, которые были размещены со стороны сотрудников КГБ.

В Минске ІТ-шник открыл огонь по силовикам, которые ворвались в квартиру: один погиб

Как сообщает "Еврорадио", стрелок — сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей З. Судьба девушки, которая была в квартире — неизвестна. В Telegram-канале Nexta добавили, что погибшему стрелку было 32 года.

Ранее в Сети появилось видео, как белорусские силовики жестоко избивают людей прямо в магазине Минска.

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