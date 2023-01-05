В Минске начался процесс над лауреатом Нобелевской премии: судья отказалась вести заседание на белорусском языке

Белорусских правозащитников обвиняют в ввозе из Литвы значительных валютных средств без декларирования и финансовой поддержке участников акций протеста против Лукашенко.

В четверг, 5 января, в суде Ленинского района Минска началось рассмотрение уголовного дела против представителей правозащитного центра "Вясна", среди которых — лауреат Нобелевской премии мира, председатель организации Алесь Беляцкий. На скамье подсудимых находится также его заместитель Валентин Стефанович и координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович. Еще одного обвиняемого Дмитрия Соловьева судят заочно: он успел уехать из Беларуси.

Об этом сообщили на сайте правозащитного центра "Весна".

Обвиняемые находятся за решеткой уже полтора года – от 14 июля 2021 года. Им инкриминируют ч. 4 ст. 228 УК РБ (контрабанда организованной группой) и ч. 2 ст. 342 УК РБ (финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Если конкретнее, то правозащитников обвиняют в том, что для финансирования своей деятельности они перевозили из Литвы значительные наличные средства без декларирования, а также в том, что они платили административные штрафы и оплачивали работу адвокатов для участников акций протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Правозащитникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Прокурор зачитывал обвинения два часа. Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, которые на процессе находятся в клетке и с наручниками на руках, не признали себя виновными ни по одному пункту.

Всех желающих в зал судебных заседаний не пустили, сославшись на "ковидную рассадку", при этом масок никто в зале не носил. За дверью осталось более десятка человек, среди которых западные дипломаты из Швеции, Чехии, Словакии, Франции, Германии, Британии, представительства ЕС.

Правозащитники заявили суду ходатайство о ведении процесса на белорусском языке, но судья отказала.

“Обвиняемые были обвинены на русском языке. Вы можете использовать любой из двух государственных языков, суд поймет вас”, — заявила судья Марина Запасник.

Алесь Беляцкий попросил переводчика, поскольку недостаточно владеет русским языком, но и в этом было отказано.

Материалы дела занимают 283 тома по 300 страниц. Это рекордное по объему политическое дело в Беларуси.

Заслушав показания двух свидетелей, суд назначил следующее заседание на 6 января.

Напомним, Нобелевскую премию мира 2022 разделили украинские, российские и белорусские правозащитники, на церемонии впервые речи награжденных прозвучали на трех языках.

Читайте также: