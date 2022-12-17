В Минске произошел взрыв газа в доме – среди погибших есть ребенок (видео)

В Минске произошел взрыв газа в многоквартирном доме, есть жертвы.

В ночь на 17 декабря в столице Беларуси – Минске произошел взрыв газа в многоквартирном доме. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Известно, что взрыв произошел в жилом доме на бульваре Шевченко около 3:30 ночи. К моменту приезда спасателей горели уже две квартиры.

В доме образовался густой дым, достигший верхних этажей. Спасатели эвакуировали более 20 человек.

Напомним, в России в городе Нижневартовск 4 декабря в многоэтажном доме раздался взрыв. На месте происшествия погибли по меньшей мере 4 человека, еще 10 получили травмы.

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