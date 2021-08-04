В Минске суд начнет рассматривать дело оппозиционерки Колесниковой и юриста Знака

В Минске суд начнет рассматривать дело оппозиционерки Колесниковой и юриста Знака

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвиняют в попытке захватить власть — в Минске 4 августа суд начнет рассматривать дело белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и юриста Максима Знака.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 августа.

Колесникова была главой избирательного штаба соперника Лукашенко и кандидата в президенты Виктора Бабарыко, а после того, как Лукашенко приписал себе победу — стала одной из ключевых фигур оппозиции и активно участвовала в протестах.

В прошлом году белорусские власти попыталась принудительно вывезти Колесникову в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт и пересечение границы стало невозможным. Тогда ее бросили за решетку.

Адвоката Максима Знака, который работал с оппозицией, силовики забрали прямо во время интервью. Суд над ними Минск решил сделать закрытым.

Напомним:

3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционного активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова . Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

Новости мира: в Минске суд начнет рассматривать дело оппозиционерки Колесниковой и юриста Знака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку