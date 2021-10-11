В Минздраве назвали самую приближенную к "красной" зоне карантина область

Ситуация в западных областях, по словам министра, стабилизировалась.

По состоянию на 11 октября одной из ближайших к "красной" зоне эпидемической опасности является Херсонская область.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил в интервью "Голосу Америки".

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая первой ”загорелась” в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", — отметил глава Минздрава.

В частности, по словам Ляшко, Херсонская область, которая две волны прошла, не выходя из "желтого" уровня, даже в "оранжевый" не попадала, пока одна из первых, которая может приблизиться к "красному" уровню.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пик заболеваемости на COVID-19 в Украине ожидается в конце октября.

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