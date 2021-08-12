В мире бушуют пожары: пылает в Италии, Греции, Алжире и Калифорнии

В мире бушуют пожары: пылает в Италии, Греции, Алжире и Калифорнии

Огонь охватил тысячи гектаров территорий.

В огне оказался юг Италии: накануне в Калабрии погиб 76-летний мужчина.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 августа.

Местного жителя насмерть придавило крышей собственного горящего дома. Следует заметить, что юг Европы накрыл антициклон Люцифер — это облако раскаленного воздуха из Сахары. В Италии температура уже поднялась выше 48 градусов. По словам синоптиков, это самый высокий показатель за все время наблюдательный.

Не утихает огненная стихия в Греции. На острове Эвбея пламенем охвачена площадь более две тысячи квадратных километров — это крупнейший пожар в истории Греции.

Между тем в Алжире количество жертв лесных пожаров увеличилось до 65. Десятки людей с ожогами и удушьем оказались в больницах.

Более 200 000 гектаров леса в огне в Калифорнии, где не могут обуздать "Дикси", — пожар, может оказаться самым разрушительным в истории штата. Пламя уже уничтожило тысячи зданий. Несколько городов превратились в пепелища. Рекомендацию немедленно эвакуироваться получили 12 000 калифорнийцев. Некоторые районы заблокированы стеной огня. Местные спасатели говорят: не видели такого последние лет 30.

Новости мира: в Калифорнии не могут обуздать пожар "Дикси"

Как сообщалось, 9 августа ООН обнародовала первый с 2013 года отчет Межправительственной группы экспертов, которые утверждают, что к нагреванию атмосферы, океанов и суши привела именно человеческая деятельность. Масштабные наводнения в Германии и Азии, катастрофические лесные пожары в Турции, Греции, США и многих странах Европы — все это прямые последствия изменений климата.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку