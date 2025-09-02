В мире есть одна страна, где нет насекомых - где она находится

Исландия / © Pixabay

Реклама

Исландия остается одной из немногих стран мира, где нет комаров. Ученые объясняют это суровым и нестабильным климатом, что делает невозможным выживание личинок и яиц, а глобальное потепление может угрожать этой уникальности.

Об этом пишет Live Science.

Казалось бы, комары являются неотъемлемой частью лета почти в каждом уголке планеты. Однако Исландия может похвастаться полным отсутствием этих кровососущих насекомых. Хотя ее соседние страны, такие как Норвегия, Шотландия и даже Гренландия, богаты на различные виды комаров, Исландия остается исключением. Похожая ситуация наблюдается только в Антарктиде, однако это континент, а не страна.

Реклама

Ученые предлагают несколько объяснений этого феномена. Сначала выдвигались гипотезы, что комары просто не смогли добраться до изолированного острова через сотни миль океана. Однако такие предположения не выдерживают критики: насекомые часто перевозятся самолетами. Лимнолог Гисли Мар Гисласон из Университета Исландии даже лично зафиксировал комара на борту рейса из Гренландии. Поэтому вопрос заключается не в их попадании на остров, а в невозможности образования постоянных популяций.

Причина не в дефиците благоприятных водоемов: в Исландии достаточно прудов и болот для развития личинок. Наиболее вероятная причина — климат. Жизненный цикл комара включает четыре стадии: яйцо, личинка, куколка и взрослая особь, при этом личинкам нужна незамерзшая вода.

Зимы в Исландии характеризуются частыми циклами замерзания и оттепели: водоемы то покрываются льдом, то тают, что разрушает яйца и личинок еще до того, как они становятся взрослыми насекомыми.

Геотермальные бассейны, хоть и не замерзают, имеют слишком высокую температуру и химический состав, непригодный для развития личинок.

Реклама

Однако уникальный статус Исландии может оказаться под угрозой из-за глобального потепления. Более теплые весна и осень могут создать более длинные периоды стабильной, незамерзшей воды, что позволит комарам закрепиться на острове.

Подобная ситуация уже происходила на Гавайях: архипелаг не знал комаров до 1826 года, пока их случайно не завезли корабли, после чего они быстро размножились.

В то же время риск распространения опасных болезней, которые переносят комары рода Aedes, таких, как денге или чикунгунья, остается низким. Для выживания этих видов нужен тропический или субтропический климат. Моделирование показывает, что даже к 2080 году Северная Европа будет оставаться преимущественно непригодной для передачи вируса денге.

Исландия пока что сохраняет свою репутацию страны без комаров, но изменения климата могут изменить эту уникальную особенность.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что комары выбирают жертв не случайно. Врач объяснил, почему именно вы можете быть главной мишенью для комаров. Комары почти не видят, но прекрасно ориентируются с помощью химических сигналов в воздухе.