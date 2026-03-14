В мире может разразиться новая война: еще одна страна заявила о подготовке к вторжению

Флаг Сербии / © Pixabay

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово. По его словам, сербские власти готовятся к потенциальной атаке.

Об этом он сообщил в интервью сербскому государственному телевидению.

«Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке», — сказал Вучич.

В своем заявлении сербский лидер упомянул о трехсторонней декларации о сотрудничестве в сфере обороны, которую Хорватия, Албания и Косово подписали в Тиране 18 марта 2025 года.

Документ предполагает усиление сотрудничества в сфере безопасности, а также повышение взаимной совместимости вооруженных сил этих государств.

Какое оружие имеет Сербия

Комментируя оборонные возможности страны, Вучич заявил, что у Сербии есть современные системы вооружения, в частности китайские гиперзвуковые ракеты класса воздух-земля.

По его словам, дальность действия этих ракет может достигать 400 километров, а сами они являются одними из самых современных в сербском арсенале.

В то же время президент Сербии подчеркнул, что страна поддерживает хорошие отношения с НАТО, хотя и продолжает придерживаться политики военного нейтралитета.

Говоря о Хорватии, Вучич обвинил Загреб в попытках взорвать позиции Сербии и вмешиваться в ее внутренние дела за последние полтора года.

