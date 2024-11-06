"В мире не осталось взрослых": блогер Фурса о победе Трампа

Сергей Фурса подчеркнул, что сейчас свободный мир будет проходить очень серьезное испытание на трансатлантическое единство и верность своим ценностям.

Открытие этого утра – в мире не осталось взрослых.

Такое мнение высказал финансовый эксперт и известный блоггер Сергей Фурса, комментируя победу Дональда Трампа в президентской гонке в США.

"Дональд Трамп. Приехали. Мир в очередной раз повернул не туда. Путин празднует, Орбан празднует, Маск открывает шампанское. Сегодня праздник у очень многих очень неприятных людей. Единственное что радует, что ожидания от президентства Трампа так плохи, особенно для Украины, что превзойти их очень тяжело, а значит, нас ждет приятный сюрприз", – написал он.

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Фурса отметил, что ожидание – это всегда главное.

"И можно было бы качать головой и спрашивать себя "Как такое стало возможным". Как такой человек с таким окружением и таким списком грехов может во второй раз возглавить такую страну как США. И не предрекает ли это кризис, будущий кризис, самих США…

Можно было, но не украинцам это делать. Не украинцам, которые просто выбрали себе в президенты героя телесериала, ничего не спросив у него на выборах. Не украинцам, еще недавно выбиравшим дважды несудимого президента. И не украинцам упрекать американцев, когда здесь, в столице Украины, в Киеве, дважды побеждал Черновецкий и его молодая команда, результаты работы которой до сих пор лежат, а скорее стоят, рубцами на лице города. Украинцы лучше других должны понимать, как это происходит. Рефлексии же можно оставить американским интеллектуалам. У них для этого будут долгие четыре года.

Но это Украина, а то США, скажете вы. Открытие этого утра – в мире не осталось взрослых”, – написал блогер.

Сергей Фурса подчеркнул, что сейчас свободный мир будет проходить очень серьезное испытание.

Сможет ли США пережить и переварить Трампа? Будем надеяться, что да. Свободному миру нужен сильный полицейский, свободному миру нужен лидер. Но сейчас свободный мир будет проходить очень серьезное испытание. Испытание на трансатлантическое единство. Испытание на верность своим ценностям. И это дает. возможность автократам поднять голову. И да, ждем, как Трамп завершит войну за 24 часа. Пацан сказал…", – резюммировал блогер.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, скорее всего, станет 47-м президентом США. Согласно сообщениям американских СМИ, он получил 279 голосов избирателей, необходимых для победы в Белом доме во второй раз.

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