В мире официально признают государство Палестина: какие страны уже сделали заявления и какие условия выдвинули

Австралия, Великобритания и Канада синхронно признали Палестину государством / © AFP

Австралия, Великобритания и Канада 21 сентября официально признали Палестину независимым государством.

Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подтвердил, что решение вступило в силу именно 21 сентября, одновременно с подобными заявлениями премьеров Великобритании Кира Стармера и Канады Марка Карни. Шаг направлен на поддержку двухгосударственного решения на Ближнем Востоке, достижение прекращения огня в Газе и освобождение заложников, похищенных во время терактов 7 октября 2023 года.

Премьер Канады Карни также предложил партнерство Палестине.

«Действуем, чтобы сохранить жизнеспособную возможность мира и решения в виде двух государств. Это означает безопасный и защищенный Израиль наряду с палестинской державой. Сейчас у нас нет ничего из этого. Люди — как израильтяне, так и палестинцы — заслуживают мира, возможности отстраивать свои жизни без насилия и страданий. Именно этого с ужасающей силой стремится британский народ. Но спустя почти два года после варварских атак 7 октября заложники до сих пор удерживаются террористами ХАМАСа. Они даже отказываются отдать тела погибших… Заложники должны быть освобождены немедленно, и мы будем продолжать бороться, чтобы вернуть их домой», — сказал премьер Великобритании Кир Стармер.

Условия признания

Албаниз заявил, что Австралия признает «законные и давние стремления палестинского народа иметь собственное государство». Открытие посольства и установление дипломатических отношений состоится после выполнения Палестинской администрацией ряда реформ:

признание права Израиля на существование;

проведение демократических выборов;

изменения в сфере финансов, управления и образования.

В то же время, правительства стран, признавших Палестину, подчеркнули: ХАМАС не может участвовать в будущем государстве.

Реакция мира

В августе Австралия присоединилась к международной инициативе, возглавляемой Францией, что вызвало резкую реакцию премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и предупреждение о возможных «карательных мерах» со стороны президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подверг резкой критике решение Австралии, назвав Албаниза «слабым» лидером, который «навсегда испортил свою репутацию». Он сравнил шаг с политикой умиротворения и даже с аншлюсом Чехословакии Гитлером 1938 года.

Трамп и его союзники, среди которых сенатор Тед Круз и конгрессвумен Элис Стефаник, предостерегли возможные санкции против Канберры, Лондона и Оттавы. Сам Албаниз на этой неделе прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и пытается провести личную встречу с Трампом.

В то же время, Израиль все больше оказывается в международной изоляции из-за наступления в Газе и расширения поселений на Западном берегу. Независимая комиссия ООН на прошлой неделе заявила о признаках геноцида в Газе, обвинив Нетаньяху и других израильских лидеров в подстрекательстве.

Критика внутри Австралии

Тем временем оппозиция выступила против шага правительства.

«ХАМАС до сих пор удерживает заложников и контролирует Газу. В таких условиях у палестинцев нет никаких перспектив демократического самоуправления», — заявила лидер Либеральной партии Сюзан Лей.

Поэтому, по ее мнению, признание Палестины было преждевременным.

«Таким образом, Австралия стала еще одной западной страной, официально поддержавшей государственность Палестины, несмотря на резкое недовольство Израиля и риск дипломатического конфликта с Вашингтоном», — говорится в сообщении The Guardian.

Напомним, Израиль призвал жителей Газы убегать на юг. ЦАХАЛ осуществляет наступление на пригород Газы в рамках планов по его захвату.

Тель-Авив называет Газу оплотом ХАМАС, а потому его увлечение необходимо для победы над палестинскими исламистскими боевиками.