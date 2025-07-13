В мире появится новая страна: что известно об историческом соглашении Франции

Новая Каледония / © Associated Press

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В мире должна появиться еще одна страна — Новая Каледония. Так, Франция подписала соответствующее соглашение с каледонскими политическими силами.

Об этом сообщает правительство Франции.

Детали создания автономии

В субботу, 12 июля, в Буживале (Ивелин) было подписано соглашение между Францией и каледонскими политическими силами. Предполагается, что у государства будет значительная автономия, но будет оставаться в составе Французской Республики.

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Проект получил название «Ставка на доверие. Речь идет о том, что "успех соглашения зависит от обязательств всех партнеров, которые должны создать и поддерживать условия для этого доверия".

«Горжусь соглашением исторического масштаба: уникальной организацией «Государства Новая Каледония» в рамках национального образования, закрепленного в Конституции Французской Республики. Честь мужественным переговорщикам, спасибо господину Вальсу.

Соглашение ожидает окончательную ратификацию парламентом Франции и голосование с помощью референдума на полуострове.

Напомним, жители тихоокеанской французской территории Новой Каледонии голосуют на третьем и последнем референдуме о независимости от Франции .

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Отмечается, что голосование проходит на фоне все более напряженных отношений между Парижем и его региональными союзниками.

Как известно, Франция рассматривает себя как главного индо-тихоокеанского игрока благодаря заморским территориям, таким как Новая Каледония. В то же время в финансировании самостийных движений обвиняют Китай, вроде бы заинтересованный в независимости островов.