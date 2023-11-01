В мире продолжаются антисемитские провокации: в Вене неизвестные подожгли еврейское кладбище (фото)

В Вене неизвестные подожгли еврейское кладбище и разукрасили его стены свастикой.

Лидер еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил, что в ночь на среду на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар.

Об этом он сообщил на своей странице в "Х".

По словам Оскара Дойча, огонь уничтожил не только надгробия, а очень ценные старые книги.

"Все разрушено. Это один из 165 подтвержденных антисемитских инцидентов после резни (в Израиле – ред.) 7 октября", – добавил Дойч.

Антисемитские провокации на кладбище в Вене/Фото: Oskar Deutsch

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что осуждает "нападение на еврейское кладбище". Он заявил, что "антисемитизму нет места в австрийском обществе", и добавил, что надеется, что преступников быстро найдут.

Напомним, в воскресенье вечером, 29 октября, до 1,5 тысячи разъяренных местных дагестанцев захватили аэропорт Махачкалы в поисках якобы прилетевших из Израиля евреев.

В результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, аэродром разгромлен. ТСН.ua собрал все, что известно о еврейских "погромах" в России.

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