В мире сделали более двух миллиардов прививок против COVID-19: более половины из них пришлись на три страны

Определить, сколько людей на планете прошли полный курс вакцинации, пока невозможно.

В мире сделали более двух миллиардов прививок от коронавируса. С 2,002 млрд прививок более 700 млн приходятся на Китай, более 220 млн — на Индию.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистики СМИ.

Так США число введенных доз приблизилось к 300 млн. Накануне президент страны Джо Байден сообщил, что первую дозу вакцины получили 63% взрослых американцев.

В России, как сообщил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко, первую прививку сделали более 18 млн человек. По информации Минздрава, план массовой вакцинации россиян выполнен более чем на 25%.

Отмечается, что по доле полностью вакцинированных жителей в мире лидируют такие страны, как Сейшельские Острова (там полностью привиты более 62% граждан) и Израиль (более 60%).

Определить, сколько людей на планете прошли полный курс вакцинации, пока невозможно, поскольку большинство стран сообщают только количество произведенных и сертифицированных доз.

Между тем по состоянию на 3 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 1 214 883 человека.

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