В мире уже начался дефицит продуктов из-за войны в Украине: британцам будут продавать масло в ограниченном количестве

В мире уже начался дефицит продуктов из-за войны в Украине: британцам будут продавать масло в ограниченном количестве

Супермаркеты Великобритании установили ограничения на продажу масла из-за войны в Украине.

В Британии в результате войны в Украине возникли значительные перебои с доставкой подсолнечного масла, поэтому супермаркеты устанавливают ограничения на то, сколько этого продукта могут покупать клиенты. Купить теперь можно не более 1-3 бутылок масла в одни руки.

Об этом пишет Daily Mail.

Все потому, что большинство подсолнечного масла в Великобритании поступает из Украины, где полномасштабное вторжение России повлекло за собой огромные сбои в экспорте. Из-за дефицита подсолнечного масла вырос спрос на оливковое и рапсовое масло.

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Как следствие, клиенты как в физических магазинах, так и при покупках в Интернете ограничиваются несколькими бутылками масла. В соцсетях были размещены изображения объявления в магазинах Исландии, где ограничивается продажа двух- и пятилитровых бутылок подсолнечного масла к одному на одного клиента.

Том Холдер из Британского консорциума розничной торговли сказал, что ограничение является временной мерой, "чтобы обеспечить доступность для всех".

"Да, мы ограничиваем покупки, и мы перешли в меньшие пакеты, чтобы позволить имеющимся акциям на рынке обслуживать больше клиентов", — добавил Ричард Уокер, управляющий директор супермаркетов Исландии.

Британские производители пищевых продуктов, которые используют подсолнечное масло в качестве ингредиента в своих продуктах, таких как, например, чипсы, также сообщили о беспокойстве по поставкам. Для обеспечения доступности таких товаров Агентство пищевых стандартов позволило поставщикам перейти на использование рапсового масла.

Напомним, в Казани активисты поменяли ценники в магазинах на «антивоенную агитацию».

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