В мире в ближайшие 10 лет родится почти на 5 млн девушек меньше: назвали причины и последствия

В мире в ближайшие 10 лет родится почти на 5 млн девушек меньше: назвали причины и последствия

В странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии растет количество абортов из-за полового признака.

В мире к 2030 году родится на 4,7 млн девушек меньше. Это связано с тем, что родители больше хотят детей мужского пола.

Об этом пишет AFP.

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Исследование показало, что уменьшение количества девушек может привести к избытку молодых мужчин примерно в одной трети мирового населения к 2030 году. Из-за этого произойдет усиление антиобщественного поведения и насилия.

По данным исследователей в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии в течение последних 40 лет растет количество абортов из-за полового признака.

Чтобы смоделировать краткосрочное и долгосрочное влияние полового отбора на общество, международная группа исследователей проанализировала данные о более чем три миллиардах рождений за последние 50 лет. Сфокусировавшись на 12 странах, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, и еще 17 странах, где это соотношение может увеличиться через социальные или культурные тенденции, они смоделировали два сценария.

Первый сценарий предусматривал повышение уровня отбора по признаку пола, он основан на статистических данных.

Второй сценарий предусматривал усиление селекции по признаку пола в некоторых странах на основе наблюдаемых тенденций, и снижением рождаемости.

Согласно сценарию №1, к 2030 году страны столкнулись с нехваткой 4,7 миллиона девочек. В сценарии №2 эта цифра подскочила до более чем 22 миллионов по всему миру к 2100 году.

Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале BMJ, заявили, что перекос в сторону мужского потомства может повлиять на социальное развитие.

"Меньше, чем ожидалось, количество женщин в населении может привести к повышению уровня антисоциального поведения и насилия, и в конечном итоге может повлиять на долгосрочную стабильность и устойчивое социальное развитие", — пишут они.

ООН определяет практику выбора пола наравне с детскими браками и операциями на женских половых органах, называя это вредным явлением, против которого направлены Цели развития тысячелетия.

Авторы нового исследования призвали улучшить сбор данных о такой практике, чтобы искоренить ее, а также расширить образовательные инициативы.

"Цель связана с необходимостью повлиять на гендерные нормы, которые лежат в основе такой вредной практики, как дородовой выбор пола", — пишут они.

Напомним, в Китае супружеским парам разрешили заводить трех детей.

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