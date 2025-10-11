В мире вспыхнул новый вооруженный конфликт с участием ядерной державы

Бойцы Талибана на границе с Пакистаном / © Associated Press

Министерство обороны правительства Талибана сообщило, что афганская армия атаковала военные объекты Пакистана вдоль восточной и южной границ Афганистана. Военные действия против ядерной державы власти Афганистана называют ответом на агрессию.

Об этом сообщило афганское издание TOLO news

По информации военного ведомства Афганистана, операция включала атаки на базы, которые использовались «для запуска ракет по Афганистану и нарушения воздушного пространства».

«Национальная исламская армия Афганистана атаковала военные объекты с другой стороны границы, где лагерь использовался для нападений на мирных жителей и причинения вреда всей территории Афганистана», — говорится в заявлении Талибана.

Источники издания на местах сообщают, что по меньшей мере десять пограничных постов Пакистана упали в городах Маруф и Шорабак в провинции Кандагар.

Хотя пакистанские власти еще официально не отреагировали на эти заявления, некоторые местные СМИ в Пакистане сообщили о повышении уровня военной готовности в приграничных районах с Афганистаном.

Представители Талибана отметили, что эта операция продлится «до полного прекращения посягательств на границу».

Почему разгорелся конфликт между Пакистаном и Афганистаном

Обострение между Афганистаном и Пакистаном началось после обстрела афганской столицы Кабула вечером в четверг, 9 октября.

Сообщалось, что целью удара был Нур Вали Мехсуд, лидер движения «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП), которого обвиняют в терактах в Пакистане.

Министерство обороны Талибана осудило удары, назвав их нарушением суверенитета Афганистана, и предупредило Пакистан о возможных последствиях.

«Это беспрецедентный, насильственный и ненавистнический акт в истории Афганистана и Пакистана. Мы решительно осуждаем эту агрессию против территории Афганистана. Защита нашего суверенитета — наше право», цитирует заявление представителя военного ведомства TOLO news.

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки призвал Пакистан не испытывать терпение афганцев, заявив, что Пакистан не должен обвинять Афганистан в своих внутренних проблемах.

«Мы считаем действия Пакистана большой ошибкой. Такие проблемы нельзя решить силой. История показала, что давление и насилие никогда не дают успеха в Афганистане… Не испытывайте терпение афганцев; если вы это делаете, спросите британцев, русских, американцев и НАТО, чем заканчиваются игры с Афганистаном», — сказал он.

Напомним, в июне этого года террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в военную колонну на северо-западе Пакистана,у границы с Афганистаном. В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 пакистанских солдат.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП).