В мире за последние сутки произошло более 1000 землетрясений: где самое мощное (карта)

За последние 24 часа в мире произошло более тысячи землетрясений, в том числе 539 — магнитудой более 3,0.

Об этом по состоянию на 7 февраля сообщается на сайте volcanodiscovery.com со статистикой и информацией по каждому землетрясению.

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Согласно статистике, за минувшие сутки произошли:

1 землетрясение магнитудой 6,0,

21 землетрясение магнитудой от 5,0 до 6,0,

142 землетрясения от 4,0 до 5,0,

375 подземных толчков от 3,0 до 4,0 и

304 подземных толчка от 2,0 до 3,0.

Было также 328 землетрясений магнитудой ниже 2,0, но, как отмечают сейсмологи, такие толчки люди обычно не ощущают.

Самое мощное землетрясение магнитудой 6.0 произошло 6 февраля в Кахраманмараше, Турция. Последний толчок магнитудой 4,2 по состоянию на 13:30 7 февраля зафиксирован также в Кахраманмараше.

ФОТО: Где за последние сутки произошли землетрясения

Угрожает ли разрушительное землетрясение Украине

В Институте геофизики уверяют, что произошедшие в Турции и Сирии землетрясения масштаба Украине не угрожают, но сейсмическая опасность все же существует. Об этом рассказал Александр Кендзера, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины.

Между тем в НАНУ считают, что самые мощные землетрясения в Украине возможны. Он может произойти на юго-западе Одесской области. Также там добавили, что землетрясения в Украине и Турции – не редкость.

Ужасные последствия землетрясения в Турции

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