В мире за последние сутки произошло более 1000 землетрясений: где самое мощное (карта)

Самое мощное землетрясение магнитудой 6.0 произошло 6 февраля в Кахраманмараше, Турция.
За последние 24 часа в мире произошло более тысячи землетрясений, в том числе 539 — магнитудой более 3,0.
Об этом по состоянию на 7 февраля сообщается на сайте volcanodiscovery.com со статистикой и информацией по каждому землетрясению.
Согласно статистике, за минувшие сутки произошли:
- 1 землетрясение магнитудой 6,0,
- 21 землетрясение магнитудой от 5,0 до 6,0,
- 142 землетрясения от 4,0 до 5,0,
- 375 подземных толчков от 3,0 до 4,0 и
- 304 подземных толчка от 2,0 до 3,0.
Было также 328 землетрясений магнитудой ниже 2,0, но, как отмечают сейсмологи, такие толчки люди обычно не ощущают.
Самое мощное землетрясение магнитудой 6.0 произошло 6 февраля в Кахраманмараше, Турция. Последний толчок магнитудой 4,2 по состоянию на 13:30 7 февраля зафиксирован также в Кахраманмараше.
Угрожает ли разрушительное землетрясение Украине
В Институте геофизики уверяют, что произошедшие в Турции и Сирии землетрясения масштаба Украине не угрожают, но сейсмическая опасность все же существует. Об этом рассказал Александр Кендзера, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины.
Между тем в НАНУ считают, что самые мощные землетрясения в Украине возможны. Он может произойти на юго-западе Одесской области. Также там добавили, что землетрясения в Украине и Турции – не редкость.
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