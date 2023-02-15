"В мире заинтересована только Украина": Блинкен объяснил позицию Путина

Госсекретарь США подчеркнул, что в победе Украины и восстановлении ее территориальной целостности заинтересован весь мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что пока ничто не указывает на скорейшее завершение войны России против Украины. Однако в мире заинтересована только Украина, но она нуждается в справедливом мире.

Об этом Энтони Блинкен рассказал в интервью Morning Edition, пишет NPR.

"Прямо сейчас это во многом ужасная война на истощение с ужасающими потерями. И мы видим огромные потери с российской стороны. Я думаю, вот в чем проблема: никто не хочет мира больше и быстрее, чем украинский народ, потому что именно он страдает от этой агрессии. Но это также должен быть справедливый мир и крепкий мир. Это должен быть мир, отражающий принципы Устава ООН, которые сохраняют территориальную целостность Украины", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что для достижения продолжительного мира в Украине необходимо, чтобы президент России Владимир Путин отказался от своего представления, что Украина якобы является "его собственной страной".

"Владимир Путин должен отказаться от своего представления о том, что Украина является его собственной страной, которую нужно стереть с карт и включить в состав России. Он уже потерпел неудачу в этом. Но он, кажется, продолжает верить, именно этого он и добивается. И пока он не отчаяится в этом, трудно понять, как мир может продвигаться вперед", – заявил Блинкен.

Напомним, США к годовщине вторжения России могут объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине.

По данным СМИ, армия США подписала контракты с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины. Стоимость заказа составляет $522 миллиона.

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