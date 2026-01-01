Президент Финляндии Александер Стубб / © Associated Press

Реклама

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что мир в Европе стал ближе, чем когда-либо с 2022 года. Но при этом он предположил, что некоторые пункты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией будут ложными.

Об этом финский лидер сказал в своем новогоднем обращении, передает издание Yle.

Александер Стубб отметил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Однако оптимизм этого заявления он умалил следующим утверждением: «Мы не можем быть уверены, готова ли Россия к миру».

Реклама

В своем обращении президент Финляндии отметил, что российское вторжение в Украину является незаконным, а возможность справедливого исхода, кажется, исчезает.

«Мир чаще всего — это компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему представлению о справедливости», — сказал он.

Стубб также затронул тему будущих отношений Финляндии и Европы с Россией, которые, по его словам, должны быть «функционирующими и мирными». При этом он добавил, что здесь также «в конечном итоге все зависит от действий России».

Напомним, в новогоднем обращении канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины непосредственно угрожает европейской безопасности, в частности Германии, и является частью более широкого плана Москвы против всего континента.