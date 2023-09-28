В Молдове были обнаружены остатки ракеты: на дне озера может быть взрывной компонент

В Молдове в озере были обнаружены остатки ракеты. На дне водоема может находиться взрывной компонент сбитой ракеты.

Об этом сообщило МВД Молдовы.

Жители молдавской деревни Фарладан 27 сентября заметили в озере обломки и компоненты, которые могли происходить от ракеты. Власти подтвердили, что обломки принадлежат воздушной ракете. Специалисты все еще определяют ее тип и происхождение.

У озера ввели особые меры безопасности. Специалисты подозревают, что взрывной компонент разбившейся ракеты может быть на дне озера. Территорию закрыли для посещения людьми. На месте трудятся специальные службы.

"Угрозы для населения нет, территория изолирована, а первые дома расположены в одном километре от опасной зоны", — говорится в сообщении министерства.

Жители села Фарладан в Молдове заметили в озере компоненты, которые могли происходить от ракеты.

Обломки происходят из воздушной ракеты. Фото: МВД Молдавии.

Как сообщалось, в ночь на 25 сентября на территории непризнанного Приднестровья упали обломки ракеты С-300. Случилось это, когда Россия совершила масштабную ракетную атаку Одесской области. От села Кицкань на левом берегу Днестра до Одессы – менее 100 км.

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