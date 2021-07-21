В Молдове двое беспризорных парней убили священника, который решил их накормить

Парни 16 и 19 лет без определенного места жительства уже признались в убийстве.
В молдовском Кишиневе двое молодых парней убили священника, который решил их приютить и накормить.
Об этом сообщает Еadaily.
Полиция уже задержала двух подозреваемых в убийстве — парней 16 и 19 лет без определенного места жительства. Как выяснилось, мужчина привел их к себе домой, чтобы накормить.
Оба сознались в убийстве. Жертве они нанесли несколько ножевых ранений, а затем ограбили квартиру. На теле убитого обнаружено не менее 7 ран.
У парней уже были проблемы с законом. Они бродяжничали и жили в здании заброшенной гостиницы, рядом с которой жил священник.
Ранее сообщалось, что во Львовской области священник торговал в Интернете огнестрелом и боеприпасами.