В Молдове готовятся ввести чрезвычайное положение из-за ультиматума "Газпрома"

Российский газовый монополист требует до 20 января авансовый платеж.

В среду, 19 января, правительство Молдовы приняло решение о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Такие меры принимаются из-за того, что российский "Газпром" отклонил просьбу Молдовы о перенесении авансового платежа за поставку газа в январе и угрожает прекращением газоснабжения в страну.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, решение правительства должен утвердить парламент.

Проект решения правительства предусматривает введение режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней, поскольку похожая ситуация может повториться в феврале и марте.

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Ранее "Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении 20 января поставок газа, если "Молдовагаз" не внесет авансовый платеж.

По словам вице-премьер-министра страны Андрея Спана, Молдова может заплатить только 38 из 63 миллионов долларов, которые она должна "Газпрому".

Напомним, "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу 1 ноября и предусматривает, что Молдова будет платить аванс до 20 числа каждого месяца.

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