В Молдове к 15 годам тюрьмы приговорили лидера пророссийской партии Илана Шора

В четверг, 13 апреля, беглого молдавского олигарха Илана Шора, лидера пророссийской партии "Шор", признали виновным в мошенничестве и отмывании денег и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Его также лишили права занимать должности в банковской системе в течение пяти лет.

Об этом сообщает издание NewsMaker со ссылкой на Генеральную прокуратуру Молдовы.

Апелляционная палата объявила решение по делу Шора, которое является частью дела о "краже миллиарда". Прокуроры отметили, что согласно решению суда, Илан Шор должен вернуть в госбюджет почти 5,3 млрд леев (свыше $250 млн).

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Судьи Апелляционной палаты отклонили все апелляции адвокатов Шора, приняли запросы прокурора и представителя Нацбанка Молдовы и частично приняли решение суда первой инстанции.

В решении суда отмечается, что срок заключения будут отсчитываться с момента задержания беглого олигарха.

В прокуратуре добавили, что решение суда можно обжаловать в Высшей судебной палате.

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала приговор на своей Facebook-странице.

"Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение принял сегодня Апелляционный суд. Этого требовали мы, чтобы справедливость победила. Этого требовали граждане, чтобы укравшие вернули деньги, и свершилось правосудие. Только так правосудие может вернуть свой статус: через правовые решения, наказывая воров и восстанавливая справедливость", – написала она.

Илан Шор тоже отреагировал в Facebook на оглашение решения Апелляционного суда Кишинева.



“Эти трое судей скоро окажутся за решеткой. Я хочу, чтобы эти судьи, увидев это видео, знали, что я и мои сторонники точно не забудем, как под давлением было принято незаконное и беспрецедентное решение с нарушением всех процедур и норм”, — сказал он на видеозаписи на русском языке.

Лидер пророссийской партии добавил, что не намерен сдаваться властям.

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Напомним, в октябре 2022 года в Кишиневе проходили протесты с требованием отставки проевропейской президентки Майи Санду. Организовывала уличные собрания пророссийская партия "Шор", лидер которой, 35-летний Илан Шор, сбежал в Израиль.

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