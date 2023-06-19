Партия, чьи парламентарии сохранят свои места как независимые, возглавляла акции протеста против президентки Маи Санду, поддерживающей западную направленность страны.

Конституционный суд Молдовы запретил пророссийскую партию Шор и назвал волну антиправительственных протестов, возглавляемую группой, неконституционной. Согласно решению суда в понедельник, 19 июня, партия считается распущенной с момента оглашения решения.

Об этом пишет Al Jazeera.

Министерство юстиции Молдовы также создаст специальную комиссию по завершению всех правовых процедур по ликвидации партии.

Законодатели партии будут сохранять свои места в парламенте Молдовы как независимые депутаты без права вступления в другие парламентские фракции.

Вицеголова партии Марина Таубер осудила решение суда, заявив: "Мы все-таки придем к власти вместе с нашей командой. Для нас этот стыдный процесс является опытом".

Она добавила, что "граждане должны иметь право на свободный выбор" и пообещала, что партия "Шор" продолжит свою работу.

Партия была основана в 1998 году и возглавляется Иланом Шором, бежавшим в Израиль 2019 года бизнесменом.

Двумя годами ранее он был осужден за мошенничество в связи с банковским скандалом на сумму 1 млрд долларов.

В последние несколько месяцев партия проводила демонстрации по всей Молдове, протестуя против политики прозападного лидера страны Маи Санду.

В прошлом месяце около 4500 человек протестовали в столице Молдовы, Кишиневе, осуждая высокие прожиточные расходы и обвиняя правительство в недостаточной поддержке своих граждан.

Одним из лозунгов протеста был "Мы просим правительство оплатить наши счета".

Администрация Санду называет эти акции протеста "еще одной попыткой России дестабилизировать ситуацию в Молдове", – это утверждение поддерживают Украина, Соединенные Штаты и другие западные страны.

В прошлом месяце 75 000 сторонников правительства Санду вышли на демонстрацию в Кишиневе, чтобы поддержать ее политику, и потребовали внести изменения в конституцию, чтобы четко упоминалось о европейской ориентации страны, поскольку Молдова стремится вступить в Европейский Союз.

Партия "Шор", отрицающая, что пытается дестабилизировать Молдову, обвиняет Санду в попытке привести страну в банкротство.

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