В Молдове наблюдается дефицит электроэнергии: граждан призвали экономить

29 ноября в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%. По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спина, цены на электроэнергию по непонятным причинам на европейском рынке выросли на 30-40%. В этой связи молдавская компания Energocom не смогла закупить необходимый объем.

Об этом сообщает NewsMaker.

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"Сегодня произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности в Румынии, значительно выросли цены на электроэнергию. Почти 30-40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день", — сказал Спину.

В этой связи, по словам министра, Moldelectrica пригласила аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica. Правда, стоимость такой электроэнергии высока, поэтому Спину призвал граждан продолжать экономить электричество.

"Чем больше мы сэкономим, тем меньше аварийной энергии будет завтра из Румынии. Завтра мы узнаем цену. До сих пор было €200-€300 за МВт/час, в зависимости от того, когда заключили контракт", — сказал министр.

Несколько ранее госпредприятие Moldelectrica предупредило, что 29 ноября в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%.

"Ожидаемый дефицит покроют за счет аварийного контракта на поставку электроэнергии. Подтверждение о доступности уже получено от компании соседнего государства", — заверили в компании.

Сейчас Молдова покупает у Румынии более 80% требуемой электроэнергии. Остальные Молдова покупает на румынской фондовой бирже по средней цене €180 за один МВт.

Напомним, что Молдову обесточило после массированной ракетной атаки РФ по энергетическим объектам Украины. Поэтому МИД Молдовы вызвал посла России.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается покинуть ее страну в темноте.

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