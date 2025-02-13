В Молдове нашли два российских дрона: Санду сделал заявление, а МИД вызвал посла РФ

Утром 13 февраля на юге Молдовы были найдены два беспилотника. Молдавское Министерство иностранных дел вызвало русского посла.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Молдовы в Telegram.

Отмечается, что на юге страны было обнаружено еще два БПЛА. Один из них на сельскохозяйственном поле вблизи села Чумай Тараклейского района, а другой взорвался в поле примерно в 1,5 километрах от Чадыр-Лунга. Эксперты проводят расследование на месте событий, а затем исследуют дроны. По предварительным данным, найденные в Чадыре-Лунге фрагменты принадлежат российскому беспилотнику.

В свою очередь, издание NewsMaker сообщило, что после ряда взрывов недалеко от пограничного пункта пропуска Рени-Джурджулешты КПП прекратил работу около 23:05 12 февраля, а всех сотрудников эвакуировали в Джурджулешту.

Министерство иностранных дел вызвало к себе российского посла. Кишинев рассматривает такие действия как нарушение своего суверенитета и риск для мира и безопасности в регионе.

"Министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность и решительно осуждает неоднократные нарушения национального воздушного пространства беспилотниками, запущенными после российских атак на инфраструктуру на юге Украины", — говорится в сообщении.

Президент Молдовы Мая Санду в Twitter подчеркнула, что дроны типа "Шахед" нарушили воздушное пространство страны. Два из них взорвались на территории Молдовы.

"Россия не уважает границ, нападает на гражданских, распространяет террор. Ее война против Украины преступна. Оставьте нас, мирные народы, в покое", — написала она.

Как сообщалось, этой ночью россияне выпустили более 100 "Шахедов". В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Харьковщина.

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