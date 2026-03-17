В Молдове обнаружили дрон со взрывчаткой возле границы: что заявил Кишинев (фото)
Возле села Тудора в Молдове обнаружили российский дрон с возможным взрывным зарядом. Власти заявляют об угрозе и нарушении суверенитета.
В Молдове резко отреагировали на инцидент с беспилотником, который обнаружили вблизи села Тудора в районе Штефан-Водэ, недалеко от государственной границы.
Об этом заявили президент Молдовы Майя Санду, а также Министерство иностранных дел страны.
«Российский беспилотник, обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора, вероятно, был оснащен взрывчаткой. Это грубое нарушение нашего воздушного пространства и угроза нашим гражданам. РФ неоднократно нарушает наш суверенитет и подвергает опасности жизнь наших людей», — написала Санду.
По данным МИД, дрон мог быть оснащен взрывчаткой и представлял прямую угрозу для гражданского населения.
«Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан», — заявили в МИД.
В Кишиневе подчеркнули, что подобные инциденты неприемлемы, и в очередной раз подчеркивают риски для безопасности страны. Власти Молдовы заверили, что компетентные службы принимают все необходимые меры для нейтрализации угрозы и защиты населения.
Также в министерстве прямо обвинили РФ в систематических нарушениях.
«Россия неоднократно нарушает наш суверенитет и подвергает опасности жизнь наших людей», — подчеркнули дипломаты.
Молдова в очередной раз призвала к уважению своей территориальной целостности и суверенитета.
Напомним, в ЕС ошеломили количеством дронов, которыми Россия планирует атаковать в 2026 году, а именно речь идет о 9 млн дронов в этом году.
Это вынуждает Европу радикально пересматривать свою безопасность. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал срочно интегрировать украинский опыт в оборонную систему ЕС.