В Молдове обнаружили дрон со взрывчаткой возле границы: что заявил Кишинев (фото)

В Молдове резко отреагировали на инцидент с беспилотником, который обнаружили вблизи села Тудора в районе Штефан-Водэ, недалеко от государственной границы.

Об этом заявили президент Молдовы Майя Санду, а также Министерство иностранных дел страны.

«Российский беспилотник, обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора, вероятно, был оснащен взрывчаткой. Это грубое нарушение нашего воздушного пространства и угроза нашим гражданам. РФ неоднократно нарушает наш суверенитет и подвергает опасности жизнь наших людей», — написала Санду.

По данным МИД, дрон мог быть оснащен взрывчаткой и представлял прямую угрозу для гражданского населения.

«Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан», — заявили в МИД.

В Кишиневе подчеркнули, что подобные инциденты неприемлемы, и в очередной раз подчеркивают риски для безопасности страны. Власти Молдовы заверили, что компетентные службы принимают все необходимые меры для нейтрализации угрозы и защиты населения.

Также в министерстве прямо обвинили РФ в систематических нарушениях.

«Россия неоднократно нарушает наш суверенитет и подвергает опасности жизнь наших людей», — подчеркнули дипломаты.

Молдова в очередной раз призвала к уважению своей территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, в ЕС ошеломили количеством дронов, которыми Россия планирует атаковать в 2026 году, а именно речь идет о 9 млн дронов в этом году.

Это вынуждает Европу радикально пересматривать свою безопасность. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал срочно интегрировать украинский опыт в оборонную систему ЕС.