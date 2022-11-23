В Молдове объяснили, где хранится газ, который "Газпром" назвал "осевшим" в Украине

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну опроверг обвинения "Газпрома", который накануне заявил об "оседании" в Украине поступающего в страну газа.

Об этом он сообщил в среду, 23 ноября, передает NewsMaker.

Как пояснил министр, некоторые объемы поступающего газа Молдова оставляет в украинских подземных хранилищах, где уже хранится более 200 млн куб. м газа.

"Газпром" в привычном для нас недружественном стиле угрожает еще больше снизить поставки газа. Они обвиняют Украину и Молдову в том, чего на самом деле нет. Чтобы было ясно — весь газ, поставляемый в Молдову, доходит до нашей страны. И правый берег платит и будет платить за поставленный нам газ. Те объемы газа, о которых говорит „Газпром“, — это наши запасы, которые мы храним в Украине. (…) Нет давления, шантажа, угроз. Вместе мы добиваемся энергетической независимости", – заявил Спину.

Напомним, во вторник, 22 ноября, "Газпром" заявил, что в Украине остался газ, предназначенный для поставок молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Поэтому от 28 ноября "Газпром" намерен сократить поставки газа для транзита через Украину.

В этот же день позже "Оператор ГТС Украины" опроверг заявления монополиста "Газпрома", отметив, что российская газодобывающая и газораспределительная монополия манипулирует фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны.

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