Владимир Путин и Евгения Гуцула. / © Associated Press

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В Молдове суд приговорил пророссийскую главу автономного региона Гагаузия Евгения Гуцула к семи годам лишения свободы. Приговор вынесен по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Об этом сообщает TV8.

Молдовская прокуратура требовала для Гуцула девять лет.

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"Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там выдумка", заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.

Кроме Гуцул, проведет за решеткой шесть лет еще и бывшая секретарша центрального офиса партии Светлана Попан. Политики не прокомментировали свои приговоры. Защитник Гуцул объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.

Реакция РФ

Москва с комментариями по осуждению подруги "фюрера" Владимира Путина не заставила себя ждать. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул "политически мотивированным решением и давлением на политических оппонентов в Молдове".

По его словам, в стране "оппозиция якобы всячески зажимается".

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Отметим, Гуцул был избран главой региона в мае 2023-го при поддержке беглого олигарха Илана Шора. Он был приговорен к 15 годам за коррупцию. Из-за обвинений в подкупе избирателей президент Молдовы Майя Санду отказалась утверждать Гуцул в составе правительства. В прошлом году Евросоюз включил Гуцула в список санкций за дестабилизацию ситуации в стране.

Как сообщалось, в Молдове Центральная избирательная комиссия не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах от блока «Победа», связанного с беглым пророссийским олигархом Иланом Шором.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что диктатор РФ Владимир Путин готовится к новому вторжению, пока НАТО медлит . Действия Альянса в ближайшие годы могут определить, решится ли Путин атаковать другие постсоветские государства, такие как Молдова.