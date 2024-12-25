В Молдове отреагировали на нарушение воздушного пространства российской ракетой

Санду осудила действия России и выразила солидарность с Украиной.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны.
Об этом сообщила Майя Санду в Х.
Санда осудила этот акт как нарушение международного права и выразила полную солидарность с Украиной.
"Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает уничтожение, нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы. Действия, явно нарушающие международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", — отметила президент Молдовы
Напомним, Румыния не подтвердила пролет российской ракеты над своей территорией.
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