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В Молдове отреагировали на возможность освобождения Приднестровья ВСУ

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В Молдове отреагировали на возможность освобождения Приднестровья ВСУ

Фото: Getty Images

По словам представителя правительства Молдовы, если такие предложения все-таки поступят, их отклонят.

Вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян заявил, что Кишинев официально не получал от Киева предложений об освобождении территории непризнанного Приднестровья от российских войск Вооруженными силами Украины.

Об этом он заявил в интервью The Times, передает g4media.ro.

По словам представителя правительства Молдовы, если такие предложения все-таки поступят, их отклонят.

"Молдова является нейтральной страной, поэтому она не должна иметь иностранные военные силы на своей территории. Вывод российских войск является первоочередной задачей", – сказал Серебрян.

Однако он признал, что последствия битвы за побережье Черного моря между Украиной и РФ могут определить судьбу Приднестровья.

"Ситуация в Украине очень важна для Молдовы. Прямая граница с контролируемой Россией территорией изменит поведение и климат между Кишиневом и Тирасполем", – отметил вице-премьер.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецслужбы готовы помочь Молдове изгнать российских оккупантов из Приднестровья.

Ранее министр обороны Молдовы заявил, что Путин не будет нападать на его государство.

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