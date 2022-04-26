В Молдове отреагировали на взрывы в Тирасполе: предупреждают об угрозе обострения ситуации

В Молдове отреагировали на произошедшие взрывы в непризнанном Приднестровье.
Бюро реинтеграции Молдовы считает, что произошедшие в Тирасполе взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.
Об этом сообщает Newsmaker.
"Задача инцидента — создать предлог для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролируют конституционные власти", — говорится в сообщении.
Поэтому Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации.
Служба информации и безопасности Молдовы в свою очередь созвала срочное заседание в связи с произошедшим.
Напомним:
- 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы относительно непризнанной ПМР. Он заявил, что у российской армии есть задача “установления полного контроля над Донбассом и югом Украины”. После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную ПМР, где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".
- 25 апреля в Тирасполе раздались взрывы у так называемого "Министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья.
- Украинская разведка заявила, что это провокации, подготовленные ФСБ России. Местная "власть" готовилась ко взрыву заранее.